Японские ученые проверили действие PSB на воспаления кишечника.

Черника помогает при воспалительных заболеваниях. Об этом рассказали представители Токийского научного университета в публикации для The FASEB Journal. Они обнаружили способность лесной ягоды в рамках собственного исследования. В данном продукте питания выявлен активный компонент. Он получил название "птеростильбен" (PSB).

Вещество является полифенольным соединением с сильными иммунодепрессивными свойствами. В связи с содержанием его в чернике, ягода становится хорошим средством для лечения хронических воспалений, включая проблемы с ЖКТ.

Обычное воспаление в организме обуславливается избыточной генерацией молекул-цитокинов. Для уменьшения воспаления необходимо подавить активность популяции иммунных клеток. PSB справился с задачей в рамках анализа. Действие вещества ученые протестировали на лабораторных мышах.

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