Полезными продуктами для защиты иммунитета от COVID-19 являются грибы, брокколи, оливковое масло и гранатовый сок.

Названы продукты для защиты от коронавируса. Об этом в интервью для журналистов "Комсомольской правды" рассказала исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

Диетолог объяснила, что употребление в пищу грибов позволит укрепить иммунитет. Этот продукт усиливает защитное действие антител в слюне. Это снизит риск попадания инфекции через ротовую полость. Также грибы обогащены минералами, вырабатывающим эритроциты, а также селеном. Это вещество помогает предотвратить повреждение клеток.

Важным продуктом для поддержки иммунитета является брокколи, в котором содержится множество полезных микроэлементов. Также стоит чаще употреблять в пищу оливковое масло прямого отжима, натуральный гранатовый сок. Позитивное влияние окажут черника и голубика.

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.

Видео: YouTube / ВЕРЬЁМИН - здоровье и фитнес