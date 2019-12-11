Он забил после двух минут нахождения на поле.

Россиянин Денис Черышев установил рекорд для "Валенсии" в матче Лиги чемпионов. Полузащитник испанского футбольного клуба смог забить самый быстрый мяч за историю команды. Это произошло в рамках игры 1/8 финала против "Аталанты". Об этом сообщили журналисты из Sport24.

Спортсмен вышел на поле стадиона "Джузеппе Меацца" в Милане на 64-й минуте. Спустя две минуты он отличился забитым голом. Прежний рекорд принадлежал нападающему Роберто Сольдадо. В 2010 году он в матче против "Бурсаспора" забил через четыре минуты после вступления в игру.

"Валенсия" не смогла выбиться в лидеры, "Атланта" победила со счетом 4:1.

Ранее шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube/ChoCho Buzz, Proximus Sports - UEFA Champions League