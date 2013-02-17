К шествию присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций.

В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений. Об этом сообщили в агентстве EFE.

Вечером 9 ноября на площади мэрии в Валенсии собрались тысячи жителей автономного сообщества. Протестующие требовали отставки президента женералитата Карлоса Масона из-за неудовлетворительных действий властей на стихийное бедствие в регионе. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций.

Напомним, 29 октября в южных и восточных регионах Испании прошли сильные ливни. Число погибших в результате наводнений превысило 223 человека. Серьезный урон от непогоды был нанесен Валенсии.

Ранее мы сообщали, что при наводнении в Боснии и Герцеговине погибли 18 человек.

Видео: Telegram / SHOT