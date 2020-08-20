Черепаха спасла умирающую на суше рыбу. Соответствующий ролик опубликовали журналисты из India Today. Ранее ролик появился в Twitter-аккаунте пользователя с ником Nature Is Lit. На кадрах видно, что черепаха сбрасывает рыбу в воду, тем самым спасая ей жизнь.
Изначально рыба лежала на камне. В воду была погружена только часть ее головы. Неожиданно к пострадавшей подплыла черепаха, которая стала сталкивать рыбу в воду. В пресной воде рыба очнулась и поплыла.
Черепаха спасает своего друга рыбу
подпись к ролику
Пользователи социальных сетей сравнили черепаху-героя с персонажами детского мультфильма из "Черепашек-ниндзя". Другие же посчитали, что на самом деле черепаха пыталась съесть рыбу, но по случайности спасла ее.
В Закарпатье большая рыбина утопила рыбака.
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