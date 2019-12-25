Тренер может возгласить национальную сборную Турции.

Бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов назвал возможное новое место работы. О своих вариантах по продолжению профессиональной карьеры специалист рассказал в рамках польской программы Hejt Park. Эфир шоу размещен на YouTube-канале Kanał Sportowy. Спикер не исключил того, что будет тренировать национальную команду из Турции.

Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских. Я всех знаю, у меня профессия такая. Станислав Черчесов, тренер

Недавно Черчесов проводил переговоры с турецкими представителями из федерации футбола. Также он получал приглашение из Саудовской Аравии и Китая. Однако от этих постов тренер решил отказаться ради паузы в карьере и оценки своих результатов.

РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым.

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