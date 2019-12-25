РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым

Черчесов работал со сборной с 2016-го года.

Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером российской сборной по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом в РФС сообщили 8-го июля.

В связи с этим должность главного тренера сборной становится вакантной. РФС ищет человека, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата 2022-го года.

В Евро-2020 сборная России по футболу не вышла в плей-офф. На счету сборной из 4 матчей только 1 победа. Выступление команды было признано неудовлетворительным. После поражений Черчесов не собирался покидать должность, так как она является государственной и просто так с нее не уходят.

Фото: Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" / Михаил Шапаев