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РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым
Сегодня, 16:03
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РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым

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Черчесов работал со сборной с 2016-го года.

Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером российской сборной по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом в РФС сообщили 8-го июля.

В связи с этим должность главного тренера сборной становится вакантной. РФС ищет человека, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата 2022-го года.

В Евро-2020 сборная России по футболу не вышла в плей-офф. На счету сборной из 4 матчей только 1 победа. Выступление команды было признано неудовлетворительным. После поражений Черчесов не собирался покидать должность, так как она является государственной и просто так с нее не уходят. 

Фото: Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" / Михаил Шапаев

Теги: сборная россии по футболу, тренер, черчесов
Категории: Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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