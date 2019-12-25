Чемпион Олимпийских игр из Петербурга утонул в Подмосковье

Тело Александра Иваницкого нашли водолазы.

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" и водолаз из группы "Добротворецъ" нашли тело 82-летнего Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого. Предположительно бывший спортсмен утонул в реке Вейна. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе "Лиза Алерт".

Напомним, что чемпион Олимпийских игр 1964 года пропал в среду, 22 июля, после того, как ушел на прогулку за грибами в лес недалеко от Рузы.

По предварительным данным, пенсионер решил преодолеть реку вплавь. На берегу Вейны найдены его личные вещи.

Ранее мы рассказали о том, что в Башкирии спустя 5 дней нашли тело пропавшей 10-летней девочки.

Фото: ВКонтакте / lizaalert_real