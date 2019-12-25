В подмосковном лесу пропал Олимпийский чемпион по вольной борьбе

Александр Иваницкий ушел в лес за грибами и пропал.

В Подмосковье с 22 июля ищут 82-етнего Александра Иваницкого.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что Александр Иваницкий 22 июля ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы и пропал. Все эти дни ведутся его поиски. На берегу реки Вейна обнаружены вещи пенсионера. Есть вероятность, что Иваницкий утонул. К поискам привлечены водолазы.

Александр Иваницкий - знаменитый спортсмен СССР. Он борец вольного стиля, является чемпионом Олимпийских игр 1964 года в Токио,

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