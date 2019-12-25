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Под Красноярском мальчик уехал кататься на велосипеде и бесследно пропал
Сегодня, 10:09
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MShaffter

Под Красноярском мальчик уехал кататься на велосипеде и бесследно пропал

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Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.

Под Красноярском второй день ищут 13-летнего мальчика.

Тринадцатилетний мальчик, житель поселка Козулька (Козульский район, Красноярский край) около 9 вечера поехал покататься на велосипеде и бесследно пропал. О пропавшем ребенке сообщила мать мальчика.

Были незамедлительно организованы поиски ребенка. К полиции присоединились для поисков волонтеры и местные жители. Волонтеры сообщили, что мальчику возможно требуется медицинская помощь.

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Фото:pixabay

Теги: красноярск новости, новости красноярского края, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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