В Омске ранее судимый за изнасилования дворник надругался над несовершеннолетней

Во время задержания насильник подметал двор.

В Омске полиция по горячим следам задержала подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.

Следственные органы СКР по Омской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия в районе обеда 15 июля неизвестный мужчина напал на улице на 16-летнюю школьницу, затащил ее за гаражи, где надругался над ней. После чего скрылся. О случившемся сообщили в полицию бабушка школьницы.

Незамедлительно начались поиски преступника, которые вскоре дали результат. Правоохранители вышли на 45-летнего дворника, который в момент задержания подметал двор. В подсобке и квартире была найдена одежда, в который он совершил изнасилование.

Уточняется, что мужчина ранее судим за изнасилование и грабеж. Из своих 45 лет 20 лет он провел в местах лишения свободы и освободился в феврале 2019 года. Сейчас мужчину ждет срок от 8 до 15 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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