В Омской области спустя год после убийства нашли тела женщины и ее несовершеннолетней дочери

Глава семьи из ревности убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

В лесу под Калачинском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери.

РИА Новости со ссылкой на региональные следственные органы СКР по Омской области сообщает об обнаружении тел убитых год назад женщины и ее 15-летней дочери. Жуткое убийство потрясло город Калачинск в конце мая 2019 года. По предварительным данным, 50-летний глава семьи убил жену и дочь. В живых остался 8-летний сын, который смотрел в это время мультфильмы.

Между супругами постоянно были конфликты из-за патологической ревности мужчины. Муж постоянно следил за женой, контролировал любое ее общение. Известно, что жена тайком от мужа ходила на фитнесс. Не выдержав обстановки, женщина собиралась подать на развод. Вероятно, это и послужило причиной скандала, свидетелем которого стала их дочь-подросток. В пылу ссоры мужчина убил их и вывез из дома.

В ходе поисков через месяц была найдена машина главы семьи со следами замытой крови в салоне. А еще через несколько дней на окраине нашли и тело мужчины. Он покончил с собой. Женщину и девочку на тот период так найти и не смогли. И только сейчас тела были найдены в полутора километрах от места, где была обнаружена машина. Мужчина завернул убитых в одеяло и захоронил.

Предварительно установлено, что тела принадлежат действительно этим людям. Для достоверности останки направлены на экспертизу.

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