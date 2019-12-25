В Башкирии нашли убитой 15-летнюю девочку

В совершении преступления подозревают двух местных жителей.

В Башкирии нашли убитой 15-летнюю школьницу. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, 27 августа в правоохранительные органы обратилась мать девочки, заявив, что ее дочь отправилась на день рождения к подруге и не вернулась домой. В ходе поиска тело школьницы было обнаружено в яме в селе Питяково Бирского района. На теле несовершеннолетней присутствовали следы насильственной смерти.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры республики. из сообщения СУ СК России по республике Башкирия

В убийстве подозреваются двое местных жителей, которые уже признались в преступлении. По версии следователей, мужчины присоединились к празднованию, которое проходило на улице. Позже они предложили переместиться к ним домой. После окончания мероприятия мужчины изнасиловали школьницу, после чего задушили ее, а тело спрятали вблизи дома в яме.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Одному из задержанных уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.

Ранее в Тюмени прошла церемония прощания с убитой Настей Муравьевой.

Фото: СУ СК по Башкирии