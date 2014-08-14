В Тюмени прошла церемония прощания с убитой Настей Муравьевой

На похороны пришли только родные девочки.

В Тюмени сегодня, 28 августа, с 8-летней убитой Настей Муравьевой прощаются родственники. На траурную церемонию собрались жители города и родители школьницы. Всего пришли 200 человек. Об этом сообщили РИА Новости.

На прощание люди приносили цветы и игрушки. Проститься с ребенком приехали и волонтеры, которые искали пропавшую девочку более 1,5 месяцев.

Похороны Насти пройдут тоже сегодня. По просьбе родителей погибшей на них придут только родственники.

Известно, что 8-летняя школьница пропала 30 июня. Выяснилось, что девочку изнасиловал и убил Виталий Бережной. Мужчина признался в содеянном. Тело ребенка нашли только 19 августа возле озера Оброчное.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Тюмени раскрыл подробности преступления с восьмилетней школьницей.

Видео: Telegram / Life Shot