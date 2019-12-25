На Урале задержали участкового по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Помимо полицейского в совершении преступления подозревают неоднократно судимого помощника машиниста.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней в Первоуральске. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным следствия, вечером 25 сентября к полицейским обратилась 12-летняя девочка, сказав, что ее изнасиловали двое мужчин. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимый за убийство, кражу и разбой помощник машиниста и местный участковый.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В настоящее время мужчины заключены под стражу. Им предъявлено обвинение. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Приозерске мужчина попытался изнасиловать женщину на улице.

Фото: СК России