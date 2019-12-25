В Приозерске мужчина попытался изнасиловать женщину на улице

Его задержал полицейский, который возвращался домой после смены.

В Приозерске Ленобласти задержали мужчину за попытку изнасилования. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 26 сентября обратилась Г., которая сообщила, у дома по Красноармейской улице женщина просит о помощи. В это же время, полицейский, который в свое свободное время возвращался домой со смены, задержал 38-летнего мужчину. Задержанный, применив физическую силу, пытался изнасиловать 47-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый с 14 мая 2021 года находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе школьницу под наркотическим опьянением изнасиловали в квартире на улице Седова.

Фото: Piter.tv