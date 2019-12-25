В Башкирии спустя 5 дней нашли тело пропавшей 10-летней девочки

Девочка, которую искали с 19 июля, утонула.

Спустя 5 дней в Башкирии нашли мертвой пропавшую девочку.

В деревне Устье Салдыбаш Нуримановского района 19 июля ушла из дома 10-летняя девочка и пропала. Ребенка искали сотрудники МЧС, полиция, волонтеры и добровольцы. Сегодня пришли печальные известия, девочку нашли. По всей вероятности, ребенок утонул.

На нее наткнулся пастух, который переправлялся через местную реку. Предварительно, ребенок пошел купаться один без сопровождения взрослых.

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