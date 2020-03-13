Иностранцы не смогут въехать в страну, а местные жители - выехать.

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны. Об этом сообщили в правительстве страны со ссылкой на слова главы МВД Чна Гамчака. Чиновник объяснил, что иностранцы временно не смогут посещать Чехию из-за пандемии коронавируса. По этой же причине граждане государства не смогут совершать зарубежные поездки.

Это очень жесткие меры, но они могут внести фундаментальный вклад в сдерживание распространения вируса прокомментировал спикер

Власти направят на двухнедельный карантин жителей 15 стран, которые приедут в страну до наступления запрета. Исключение будет сделано для транзитных путешественников.

Напомним, что на 13 марта в стране зафиксировано 117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса.