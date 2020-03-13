РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

Чешские коллеги попросили РФ не пускать пассажирские поезда до Праги из-за пандемии коронавируса.

РЖД отменяет поезда в Чехию из-за пандемии коронавируса. В компании рассказали, что временная приостановка железнодорожного сообщения касается маршрута Москва-Прага. Российские специалисты объяснили, что причиной данной меры стала просьба "Чешских железных дорог". Поезда, которые отправлены в Прагу 12 марта будут остановлены на станции Богумин. Там пассажиров пересадят на другой состав до доставки на места назначения.

Напомним, что Власти Чехии закрыли страну для иностранцев на въезд. Попасть в страну не смогут путешественники, у которых нет постоянного места жительства в Чехии или права на временное проживание. Также въезд запрещен для граждан стран, где наблюдается наиболее интенсивное распространение инфекции.

Ранее посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз.

Видео: YouTube/Life in Siberia,Наука 2.0