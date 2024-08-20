Чехия предложила не связывать принятие Украины в НАТО с границами страны

Петр Павел прокомментировал возможность, которой обладает Киев по членству в военном блоке.

Чешский президент Петр Павел выразил мнение о том, что нет необходимости связывать вступление Украины в состав Североатлантического военного альянса с расположением государственных границ. Такой информацией политический лидер европейского государства выразил в интервью для местной газеты Právo.

Если произойдет установление, пусть какой-то административной границы, то мы сможем воспринимать эту административную границу как временную, а Украину с территорией, которую она будет на тот момент контролировать, принять в НАТО. Петр Павел, президент Чехии

Эксперт привел параллель возможной ситуации в случае с Украиной с Германией, лишь часть которой после завершения Второй мировой войны, а конкретно в 1955 году, оказалась принята в НАТО. Петр Павел заметил, что страны могут помочь Киеву обеспечить процесс принятия в блок технически и юридически таким образом, чтобы НАТО не оказалось в региональном конфликте с Москвой.

Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине.

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