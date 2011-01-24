Петр Фиала рассказал о работе страны в качестве председателя ЕС на полгода.

Чехия организует саммит Евросоюза по вопросам развития сотрудничества со странами, не входящими в сообщество. Соответствующее заявление сделал премьер-министр европейской страны Петр Фиала, выступая перед местными журналистами по прибытию на второй день саммита ЕС в Брюсселе. Чиновник напомнил, что соответствующая инициатива поступила именно Праге, так как с 1 июля она на полгода принимает на себя обязанности государства-председателя.

Лидеры стран ЕС обратились к Чехии с просьбой организовать саммит по вопросам сотрудничества с государствами, невходящими в состав сообщества. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Ключевой темой для обсуждения на этом саммите ЕС станет и развитие сотрудничества с Украиной, которой 23 июня был предоставлен статус кандидата в члены Евросоюза. Брюссель намерен оказать киевскому режиму всяческую поддержку. Чехия организует саммит в октябре 2022 года.

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Фото и видео: European Commission