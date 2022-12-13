Чавушоглу заявил, что обсудил с Блинкеном поставки F-16

Глава МИД Турции рассказал о темах общения с коллегой из Госдепа США в Брюсселе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду журналистам в Брюсселе на пресс-конференции о том, что обсудил с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном на встрече лидеров внешнеполитических ведомств Евросоюза процесс вступления Швеции в НАТО, а также приобретение Анкарой у Вашингтона боевых самолетов F-16.

У нас была возможность провести переговоры с Блинкеном... коснулись темы приобретения самолетов F-16. Мы объяснили, какие шаги должна предпринять Швеция, чтобы Турция одобрила ее заявку на вступление в НАТО. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu