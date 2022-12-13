Чавушоглу: в Турции получают обращения туристов РФ из-за заявлений оппозиции о санкциях

Глава МИД Турции негативно оценил высказывания оппозиционера Кемаля Кылычдароглу.

Многие российские путешественники обращаются к турецким властям из-за опасений возможных сложностей с возвращением на родину в том случае, если местная оппозиция придет к власти и введет анонсированные ей западные санкции против Москвы. Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN Türk сделал министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. При этом чиновник напомнил СМИ о том, что за первые три месяца 2023 года стране удалось побить рекорд по туристическому показателю. В частности, свой вклад в процесс внес регион Анталья.

Заявления Кылычдароглу повлияли на российских туристов. Когда он говорит о санкциях, то это означает, что любой самолет не сможет прилететь в Турцию... Поступало много телефонных звонков с опасениями, в которых высказывал опасения, что не смогут вернуться... Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу назвал ложными утверждения оппозиции о том, что РФ вмешивается в выборы в Турции.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu