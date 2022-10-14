Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу призвал тщательно изучить идею российского президента Владимира Путина о газовом хабе на предмет спроса и предложения. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции в Анкаре.
В Германии и Великобритании есть центры, где определяются цены на газ. С одной стороны, необходимы инвестиции, нужны дополнительные трубопроводы. Кроме того, существует проблема спроса-предложения.
Мевлют Чавшуголу, глава МИД Турции
Дипломат объяснил, что следует определить то количество, которое страны коллективного Запада и Европы готовы будут покупать в рамках газового хаба в Турции.
Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки.
Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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