Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса

В МИД Турции считают важным проверить спрос и предложение.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу призвал тщательно изучить идею российского президента Владимира Путина о газовом хабе на предмет спроса и предложения. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

В Германии и Великобритании есть центры, где определяются цены на газ. С одной стороны, необходимы инвестиции, нужны дополнительные трубопроводы. Кроме того, существует проблема спроса-предложения. Мевлют Чавшуголу, глава МИД Турции

Дипломат объяснил, что следует определить то количество, которое страны коллективного Запада и Европы готовы будут покупать в рамках газового хаба в Турции.

Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu