Об этом на встрече с Сергеем Лавровым заявил Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция хочет добиться безвизового режима с Россией. Об этом глава внешнеполитического ведомства Анкары рассказал по результатам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник обратил внимание на то, что граждане РФ могут въезжать на территорию Турции без визы, поэтому ответных действий дипломаты ждут от Москвы.

Мы также желаем, чтобы был полный безвизовый режим и для граждан Турции, и наши соответствующие структуры безопасности проведут необходимую подготовку Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр напомнил, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции Турция приняла около двух миллионов российских туристов. Он уточнил, что правительство обезопасило путешественников введенными мерами профилактики заражения.

Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество РФ и Турции.

Фото и видео: МИД России