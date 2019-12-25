Часть россиян может лишиться домашнего Интернета. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на представителей Государственной комиссии по радиочастотам. Журналисты заявили, что ГКЧР является органом, который распределяет в стране этот ресурс. В СМИ узнали, что отключение сетей Интернета может произойти из-за завершения срока действия разрешения ГКРС, выданное ранее операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет.
Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики.
источник издания
Напомним, что речь идет о постановлении от 10 марта 2011 года. Тогда компаниям дали разрешение на десять лет использовать частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для предоставления клиентам беспроводного фиксированного доступа в интернет. Источник РБК объяснил, что российские операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в 2020 году. Наиболее активно об этом просили руководители "МегаФона" и "Ростелекома".
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Фото: Piter.tv
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