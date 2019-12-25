В РБК объяснили, с чем связана такая угроза.

Часть россиян может лишиться домашнего Интернета. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на представителей Государственной комиссии по радиочастотам. Журналисты заявили, что ГКЧР является органом, который распределяет в стране этот ресурс. В СМИ узнали, что отключение сетей Интернета может произойти из-за завершения срока действия разрешения ГКРС, выданное ранее операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет.

Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики. источник издания

Напомним, что речь идет о постановлении от 10 марта 2011 года. Тогда компаниям дали разрешение на десять лет использовать частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для предоставления клиентам беспроводного фиксированного доступа в интернет. Источник РБК объяснил, что российские операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в 2020 году. Наиболее активно об этом просили руководители "МегаФона" и "Ростелекома".

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Фото: Piter.tv