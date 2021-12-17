Чаще других своей работой довольны петербуржцы из сферы IT

Довольны своей работой лишь 16% участвующих в опросе.

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter провели опрос и выяснили, что только 16% респондентов довольны своей работой в Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.

На "четверку" рабочие условия оценили 26% участников из Петербурга, 31% поставили "тройку", а 13% и 10% считают, что их работа заслуживает "двойки" и "единицы" соответственно.

Отмечается, что чаще других работой довольны менеджеры высшего звена, маркетологи и IT-специалисты. Низко условия труда оценили сотрудники медицинской и фармацевтической сфер, административный персонал и сотрудники транспортной отрасли.

Стало известно, что почти треть петербуржцев проведут отпуск на даче.

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