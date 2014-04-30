Стало известно, что почти треть петербуржцев проведут отпуск на даче

Стало известно, как петербуржцы планируют провести лето. Треть горожан уедут на дачу, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.
Так, 65% горожан столкнулись с проблемами при оформлении и планировании отпуска. Остались недовольны размером отпускных 66% опрошенных. Административному персоналу больше всего не понравились отпускные выплаты. На втором месте оказались рекрутеры и кадровые работники. Далее идут специалисты из сферы продаж и бухгалтеры.
Добавим, что 27% опрошенных планируют заниматься дачными делами.
Ранее мы писали, что опрос показал, что петербуржцы начали сокращать расходы на отпуск.
Фото: pexels
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