Стало известно, что почти треть петербуржцев проведут отпуск на даче

65% горожан столкнулись с проблемами при оформлении и планировании отпуска.

Стало известно, как петербуржцы планируют провести лето. Треть горожан уедут на дачу, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

Так, 65% горожан столкнулись с проблемами при оформлении и планировании отпуска. Остались недовольны размером отпускных 66% опрошенных. Административному персоналу больше всего не понравились отпускные выплаты. На втором месте оказались рекрутеры и кадровые работники. Далее идут специалисты из сферы продаж и бухгалтеры.

Добавим, что 27% опрошенных планируют заниматься дачными делами.

Ранее мы писали, что опрос показал, что петербуржцы начали сокращать расходы на отпуск.

Фото: pexels