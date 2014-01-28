Опрос показал, что петербуржцы начали сокращать расходы на отпуск

20% опрошенных еще не знают, сколько смогут потратить на свой отдых.

Аналитики сервиса HeadHunter провели опрос и выяснили, что петербуржцы начали сокращать свои расходы на отпуск.



Доля петербуржцев, которые тратят на отдых возможный денежный минимум (до 10 тысяч рублей) выросла по сравнению с 2021 годом на 11%. На 2% уменьшилась доля людей, которые готовы потратить на отпуск более 40 тысяч рублей. Еще на 3% уменьшилось количество людей, которые потратят на отпуск более 50 тысяч рублей.



Еще 20% опрошенных не знают, сколько они смогут потратить на свой отдых.

Ранее стало известно, что в Петербурге повысилась конкуренция среди IT-специалистов.

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