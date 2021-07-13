Конкуренция среди IT-специалистов повысилась в Петербурге

Более чем в 500 вакансиях можно найти зарплату от 300 тыс. рублей.

Стало известно, что среди IT-специалистов выросла конкуренция, по данным HeadHunter со ссылкой на статистику. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам руководителя пресс-службы hh.ru по СЗФО Марии Бузуновой, за последние два месяца петербуржцы разместили на 18% больше резюме в IT-секторе, чем в докризисное время. Ранее на одну вакансию отзывались один-два кандидата, теперь их число выросло до трех-четырёх. Отмечается, что в ряде отдельных IT-профессий конкуренция в апреле составляла до восьми человек на одно место.

На сегодняшний день в Петербурге более 11 тыс. вакансий в этой сфере. Более чем в 500 вакансиях можно найти зарплату от 300 тыс. рублей. Так, в городе эта сфера оказалась одной из самых "богатых" на высокооплачиваемые вакансии.

Ранее мы писали, что в Петербурге на летнюю подработку выйдут 15% детей. Чаще всего подростки устраиваются промоутерами, официантами, помощниками вожатых и специалистами по выдаче заказов.

Фото: Piter.tv