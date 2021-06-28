В Петербурге на летнюю подработку выйдут 15% детей

Чаще всего подростки устраиваются промоутерами, официантами, помощниками вожатых и специалистами по выдаче заказов.

Сервис SuperJob провел опрос среди петербургских родителей о занятости их детей в период летних каникул. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек. Выяснилось, что 15% школьников решили устроиться на подработку.

Чаще всего подростки становятся промоутерами, официантами, помощниками вожатых, курьерами и специалистами по выдаче заказов. В прошлом году подростки получали вакансии флориста, садовника, продавца.

Большинство приглашений на работу опубликуют в мае. Однако и сейчас можно найти вакансию.

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