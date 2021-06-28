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В Петербурге на летнюю подработку выйдут 15% детей
Сегодня, 11:46
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В Петербурге на летнюю подработку выйдут 15% детей

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Чаще всего подростки устраиваются промоутерами, официантами, помощниками вожатых и специалистами по выдаче заказов.

Сервис SuperJob провел опрос среди петербургских родителей о занятости их детей в период летних каникул. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек. Выяснилось, что 15% школьников решили устроиться на подработку. 

Чаще всего подростки становятся промоутерами, официантами, помощниками вожатых, курьерами и специалистами по выдаче заказов. В прошлом году подростки получали вакансии флориста, садовника, продавца. 

Большинство приглашений на работу опубликуют в мае. Однако и сейчас можно найти вакансию. 

Ранее на Piter.tv: ВОЗ зафиксировала 169 случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения.

Фото: Pexels

 

Теги: биржа труда, дети, подработка, подростки, труд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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