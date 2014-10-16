Ленобласть попала на второе место в рейтинге субъектов России с самой низкой безработицей

На Ленинградской бирже труда жители региона не только могут найти подходящую вакансию, но и обучиться новой специальности.

Ленинградская область заняла второе место в России среди субъектов с самым низким уровнем безработицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Комитета по труду и занятости населения Аллу Астратову.

Сообщается, что индекс регистрируемой безработицы в Ленобласти равен 0,56% - это около 6 000 поставленных на учет на Бирже труда безработных. За первые шесть месяцев 2021 года Биржа трудоустроила 12,7 тысяч соискателей: на текущий момент в ее базе вакансий - 40 000 предложений, включая рабочие профессии, инженерно-технические специальности и административные должности.

Для части соискателей создаются рабочие места за счет субсидий из областного бюджета, многие граждане проходят обучение по направлению от Биржи труда, а некоторые проходят бесплатное обучение, профобучение или переподготовку. Финансовая поддержка службы занятости помогла 51 предпринимателю открыть свое дело - которое, в свою очередь, обеспечило дополнительные рабочих места. Самые популярные предприятия, открытые таким образом, начали работать в сферах сельского хозяйства, торговли, строительных услуг, благоустройства и производства одежды.

Ранее работников многих предприятий Ленобласти обязали вакцинироваться в рамках нового положения о мерах борьбы с коронавирусом.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области