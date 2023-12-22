В Петербурге на повышение производительности труда выделили 109 млн рублей

Эта сумма поступит в Региональный центр компетенций.

На поддержку повышения производительности труда на предприятиях Петербурга в 2024 году выделят 109 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Денежные средства поступят оператору нацпроекта — Региональному центру компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. При помощи работы организации достигнуты высокие результаты: время производства продукции уменьшилось на 28 процентов, а выработка на производственных потоках, где внедрялись улучшения, в среднем выросла на 45 процентов. Расширение штата работников для этого не потребовалось.

Цель нацпроекта — импортозамещение, выход на новые рынки, сокращение дефицита персонала при помощи повышения производительности труда уже имеющихся сотрудников. Эксперты РЦК совместно с городскими предприятиями улучшают качество производственных процессов.

Компании города могут принять участие в нацпроекте и получить поддержку. Для этого необходимо иметь выручку от 400 миллионов рублей, а также долю иностранного капитала, не превышающую 50 процентов.

Ранее стало известно о том, что из федерального бюджета выделят 35,7 млрд рублей на строительство метро в Кудрово.

Фото: Pxhere.