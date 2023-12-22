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В Петербурге на повышение производительности труда выделили 109 млн рублей
Сегодня, 18:02
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В Петербурге на повышение производительности труда выделили 109 млн рублей

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Эта сумма поступит в Региональный центр компетенций.

На поддержку повышения производительности труда на предприятиях Петербурга в 2024 году выделят 109 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Денежные средства поступят оператору нацпроекта — Региональному центру компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. При помощи работы организации достигнуты высокие результаты: время производства продукции уменьшилось на 28 процентов, а выработка на производственных потоках, где внедрялись улучшения, в среднем выросла на 45 процентов. Расширение штата работников для этого не потребовалось.

Цель нацпроекта импортозамещение, выход на новые рынки, сокращение дефицита персонала при помощи повышения производительности труда уже имеющихся сотрудников. Эксперты РЦК совместно с городскими предприятиями улучшают качество производственных процессов.

Компании города могут принять участие в нацпроекте и получить поддержку. Для этого необходимо иметь выручку от 400 миллионов рублей, а также долю иностранного капитала, не превышающую 50 процентов.

Ранее стало известно о том, что из федерального бюджета выделят 35,7 млрд рублей на строительство метро в Кудрово.

Фото: Pxhere.

Теги: нацпроект, повышение производительности, труд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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