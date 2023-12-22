Около 50 процентов петербуржцев признались, что могут выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов

Дольше всех работают работают квалифицированные специалисты, инженеры производств, логисты.

Почти 50 процентов петербуржцев признались, что могут выполнить рабочие задачи быстрее, чем за восемь часов. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие жители Северной столицы, работающие по графику 40-часовой рабочей недели.

Около трех процентов респондентов рассказали, что им достаточно трех часов на решение рабочих вопросов. В четыре часа могут уложиться 11 процентов опрошенных. Около 12 процентов горожан справляются за пять часов. Шесть часов нужно 16 процентам респондентов. За семь часов работу выполняют восемь процентов сотрудников.

Примерно 22 процента специалистов признались, что тратят на решение задач по восемь часов, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Обычно долго работают квалифицированные специалисты, инженеры производств, логисты.

Ранее мы писали, что в Петербурге спрос на новых работников вырос за январь на 31%.

Фото: Pxhere