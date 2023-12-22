В Петербурге спрос на новых работников вырос за январь на 31%

Местный бизнес разместил более 90 тыс. новых вакансий.

Служба исследований "HeadHunter" проанализировала вакансии, открытые в Санкт-Петербурге за последний месяц: число новых вакансий выросло на 31% по сравнению с началом 2023 года.

В пресс-службе отметили, что за последние 30 дней в Северной столице разместили более 90 тыс. новых вакансий. Сильнее всего спрос вырос на кадровых работников и HR-специалистов. Компании также ищут работников сферы общепита и туризма (+48% предложений о работе), специалистов по ремонту и продажам авто (+45%), домашний и обслуживающий персонал (+44%), а также рабочих (+42%) , водителей, курьеров и логистов (+40%).



За январь 2024 года нет ни одной профессиональной сферы, где было бы падение спроса на работников. Кроме того, замечено повышение заработной платы, так работодатели пытаются восполнить кадровый дефицит.

"Медианная предлагаемая зарплата в Петербурге сейчас более 68 тыс. рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 16 600 рублей. По сравнению с другими регионами страны петербургские зарплаты выше среднероссийских на 11 тыс. рублей, но ниже московских на 10 тыс. рублей" Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter в СЗФО

Отметим, что в начале февраля среди рабочих профессий лидерами по уровню зарплат (от 100 тыс. рублей) стали автослесарь и автомеханик, водитель, прораб и мастер СМР, курьер.

Ранее Piter.TV сообщал, какие в Ленинградской области самые высокооплачиваемые профессии.

Фото: Piter.TV