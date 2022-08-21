За 2023 год спрос на работников в Петербурге вырос на 46%

Работодателям нужны менеджеры по продажам, продавцы и консультанты, инженеры и проектировщики, программисты

За 11 месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге было открыто более 800 тыс. вакансий, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

"Самыми популярными у работодателей, судя по числу вакансий, в Петербурге в 2023 году стали менеджеры по продажам (на них приходится сразу 8% вакансий от всего объема), продавцы и консультанты (7,6%), инженеры и проектировщики (3,4%), программисты (3%), водители (2,7%)", — отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что с начала 2023 года жители Петербурга активны в поиске новой работы: размещено и обновлено более 1,6 млн резюме.

"Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний. Кроме того, некоторые всё ещё живут в парадигме "нулевых", когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот", - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Ранее сообщалось, что 46% жителей Петербурга считают свою профессию случайным выбором.

Фото: Piter.tv