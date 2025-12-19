В hh.ru рассказали, сколько могут получать россияне без опыта работы в продажах

Подведены итоги по поиску работы за январь текущего года.

Молодые люди без опыта работы могут получать в сфере продаж в среднем до 117,6 тысяч рублей, а в сфере рабочего персонала - до 160 тысяч рублей. Соответствующие статистические данные привели журналистам новостного агентства "ТАСС" представители пресс-службы портала hh.ru со ссылкой на собственное исследование российского рынка. Специалисты объяснили, что по доле вакансий на кандидатов без опыта трудоус тройства за январь 2026 года стала сфера "Продажи, обслуживание клиентов".

На нее пришлось 20% от общего числа вакансий для молодых специалистов (более 56 тыс. вакансий). Предлагаемый диапазон зарплат в этой области варьируется от 40,1 тыс. до 117,6 тыс. рублей. сообщение от онлайн-сервиса по поиску работы

Вторую строчка в рейтинге по числу размещенных работодателями вакансий для специалистов без опыта занимает "Рабочий персонал". Там компании предлагают заработную плату от 47 до 160 тысяч рублей. На третьем месте находится такое направление как "Транспорт, логистика и перевозки". В этой отрасли ежемесячный доход соискателя может составлять от 50 до 164,8 тысяч рублей. В России наиболее востребованными специализациями для начала профессиональной карьеры стали продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, курьеры, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, разнорабочие, упаковщики и комплектовщики.

Сантехники в Петербурге могут рассчитывать на зарплату в 120 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv