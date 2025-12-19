Сантехники в Петербурге могут рассчитывать на зарплату в 120 тыс. рублей

Согласно исследованию "Авито Работы", самый высокий доход предлагают компании в сфере бытовых услуг.

Аналитики сервиса "Авито Работа" выяснили, что медианное зарплатное предложение для сантехников в Санкт-Петербурге во второй половине 2025 года составило 120 тысяч рублей. Такой доход доступен специалистам с опытом работы от одного до трёх лет.

Как показало исследование, самые высокие зарплаты предлагают компании в сфере бытовых и персональных услуг. На втором месте — организации, занимающиеся ремонтом и отделкой помещений, с медианным предложением в 112 976 рублей (рост на 32% за полгода). В тройку лидеров также вошла сфера технического обслуживания, ремонта техники и оборудования с зарплатой около 104,5 тысяч рублей.

При получении более высокого разряда, а также при наличии дополнительных управленческих функций уровень предлагаемых зарплат может быть выше. Кроме того, доход сантехников в значительной степени зависит от формата занятости и нагрузки. В строительстве и сервисе заработок часто зависит от объёма работ, тогда как в ЖКХ большую долю составляет фиксированный оклад с доплатами.

Спрос на сантехников сильнее всего вырос в сфере технического обслуживания (+74%), бытовых услуг (+56%) и ЖКХ (+19%).

С одной стороны, треть квартир в новостройках сдают без отделки, что формирует нагрузку на рынок ремонтных и инженерных работ. С другой — инженерные коммуникации в объектах недвижимости нуждаются в регулярной модернизации... Эта цикличность обеспечивает таких специалистов стабильным потоком заказов. Андрей Кучеренков, операционный директор "Авито Работы"

