Вакансия бетонщика стала самой высокооплачиваемой для кандидатов без опыта в Петербурге

Специалисты онлайн-платформы "Авито Работа" провели исследование рынка труда, определив вакансии, предлагающие наибольшие зарплаты для соискателей без опыта работы.

Наиболее высоко оплачиваемой специальностью в Санкт-Петербурге в 2025 году оказалась должность бетонщика. Средний доход по этой позиции составил 155 373 руб. ежемесячно, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Второе место заняла работа арматурщика, где средний заработок в течение года составил 151 813 руб. в месяц, демонстрируя прирост на 19%. Третье место досталось сварщикам, показавшим самый существенный рост доходов: в среднем специалист зарабатывал 133 440 руб. в месяц, что на целых 54% больше прошлогодних значений.

Помимо анализа зарплат, эксперты определили сферы занятости, в которых наблюдается наибольший рост количества открытых позиций для новичков. Лидируют по этому показателю должности дояров и доярок: количество объявлений с возможностью трудоустройства без опыта возросло на 125%, а средний размер оплаты составил 66 548 руб. в месяц.

Следующими по популярности оказались профессии отделочников, занимающихся наружными работами по монтажу фасадов, утеплению стен и высотным строительным работам. Предложения для работников без опыта увеличились вдвое (+104%), а средние ставки составили 98 811 руб. в месяц.

Замыкают список профессий с повышенным спросом позиции маркировщиков, где объявления с предложением работы без предварительного опыта выросли на 89%, а средняя оплата составила 63 885 руб. в месяц.

Фото: Pxhere