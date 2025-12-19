Петербуржцам перечислили профессии с самым высоким ростом зарплат

За 2025 год продвижение по службе произошло у каждого седьмого жителя города.

Исследование hh.ru показало, что зарплаты в Петербурге по итогам прошедшего года наиболее значительно увеличились у HR-специалистов, работников производства и сферы обслуживания, а также представителей добывающей отрасли.

Согласно данным исследования, увеличение заработной платы чаще всего отмечалось специалистами по управлению персоналом (44% опрошенных). Немногим меньше повышение фиксировалось среди руководителей высшего и среднего звена (40%) и сотрудников строительной и риелторской отраслей (38%).

Значительный прирост доходов продемонстрировали работники производств и сервиса, а также добычи полезных ископаемых – в каждом из указанных сегментов улучшение материального положения отметили по 34% участников опроса. Топ-10 профессий с позитивной тенденцией роста дохода включает финансы и бухгалтерию (32%), науку и образование (31%), административные службы, закупочную деятельность и туристический сектор (по 30%).

За 2025 год продвижение по службе произошло у каждого седьмого жителя города. 7% респондентов указали, что их должность была переименована без изменения обязанностей, а большинство (51%) остались на своей прежней позиции.

Кроме того, значительный процент карьерного продвижения наблюдается среди работников производственной и сервисной сфер (11%), транспорта, логистики и грузоперевозок (также 11%), тогда как среди рабочих специальностей повышение получили лишь 6% опрошенных.

Фото: Piter.TV