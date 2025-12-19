Деньги, карьера или призвание: стало известно, что больше мотивирует петербуржцев

Большинство опрошенных петербуржцев подходят к труду с практической точки зрения.

Что мотивирует петербуржцев идти на работу ежедневно — заработок, профессиональный рост или личное удовлетворение? Ответы выявил опрос сервиса по поиску работы SuperJob, проведя исследование среди официально занятых представителей трудоспособного возраста.

Большинство опрошенных петербуржцев подходят к труду с практической точки зрения: основным стимулом служит получение зарплаты (53%). Карьерные цели ставят перед собой 26% работников, а чувство призвания испытывают лишь 12%. Женщины и мужчины приблизительно одинаково воспринимают работу как средство заработка. Мужчины чаще высказываются о важности продвижения по службе, тогда как женщины склонны видеть в профессии свое предназначение.

Различия в восприятии труда ярко проявляются в зависимости от возраста. Молодежь до 35 лет ценит равно и карьеру (44%), и доход (48%), уделяя наименьшее внимание саморазвитию (9%). Напротив, респонденты старше 45 лет делают ставку именно на финансовое благополучие (69%) и личные предпочтения (18%), оставляя карьерные устремления на заднем плане (всего 7%).

Также важна разница в образовании: граждане с дипломом вуза чаще видят в профессии дело всей жизни (22% против 15% у тех, кто окончил среднее профессиональное учебное заведение), зато большая доля людей со средним специальным образованием рассматривает деятельность исключительно как источник доходов (67% против 61%).

Зарабатывающие больше 150 тысяч рублей в месяц отличаются повышенной рациональностью: они предпочитают стабильный заработок (61%) и редко связывают профессию с личной миссией (лишь 8%). Те, чей месячный доход ограничен суммой до 80 тысяч рублей, наоборот, чаще верят в собственную судьбу и призвание (соответственно 51 и 19%).

Ранее мы сообщили о том, что важность похвалы от руководства отметили 37% работающих петербуржцев.

Фото: Piter.TV