Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году

В hh.ru сообщили о днях отдыха из-за праздников в России.

В 2026 году на территории России будет семь сокращенных рабочих недель. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники прессс-службы онлайн сервиса по поиску работы hh.ru. Специалисты уточнили, что такие меры связаны с праздничными днями.

В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель. пресс-служба компании

Согласно данным от hh.ru в феврале граждане страны будут отдыхать в период с 21 по 23 числа в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня – с 24 по 27. Следующие короткие трудовые недели ожидаются у россиян с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая, а также с 8 по 11 июня. Известно, что 4 ноября и 31 декабря в следующем году признаны днями отдыха. В результате ноябрь для России получит разделенную на две части рабочую неделю. Она продлится четыре дня. Также в последнюю неделю декабря сотрудникам предстоит работать всего три дня.

Фото: Piter.tv