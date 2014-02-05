Назван самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

В SuperJob объяснили, как работнику подсчитать выгодность отпуска.

Самым невыгодным для отпуска месяцем в 2026 году будет январь. Следом за ним в антирейтинге следуют май и февраль. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился руководитель юридической практики в онлайн-сервисе SuperJob Александр Южалин. Эксперт добавил, что

Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время. Александр Южалин, аналитик

Эксперт заметил, что такая ситуация связана с тем, что в разных месяцах года может быть разное количество рабочих дней в зависимости от дополнительных выходных, но при этом трудовой оклад для сотрудника всегда остается одинаковым. Для определения "выгодности" использования отпуска человека важно сравнить ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой. При том условии, что стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, то отпуск считается невыгодным.

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году.

Фото: Piter.tv