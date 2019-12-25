Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Эксперт указал, когда сотруднику можно будет уходить в отпуск без особых потерь в деньгах.

Июль 2026 года будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск россиян. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился руководитель юридической практики в онлайн-сервисе SuperJob Александр Южалин. Эксперт добавил, что чуть менее выгодными с материальной точки зрения для сотрудников станут такие месяца как апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Специалист добавил, что что чем больше в месяце фиксируется рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этом месяце работникам на официальном трудовом окладе. Такая ситуация объясняется тем, что наличие дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада для работника. При этом отпуск человеку оплачивается, исходя из средней заработной платы гражданина. Именно поэтому для определения "выгодности" использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой. В случае, когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, то отпуск окажется невыгодным. Месяцы с примерно одинаковыми значениями будут средними по выгодности.

