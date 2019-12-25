ЛДПР предлагает не включать выходные в число отпускных дней

Законопроект позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска и дополнительные отпускные оплачиваемые дни более рационально.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в федеральное правительство законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в количество календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Парламентарии из нижней палаты предлагают изменить статью 120 Трудового кодекса страны. Согласно существующим условиям, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для гражданина составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон такой отпуск может быть разделен на части. Однако обязательным условием является то, что одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, включающая как рабочие, так и выходные дни.

Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. пояснительная записка

В комментарии информационному агентству "РИА Новости" Леонид Слуцкий уточнил, что в настоящее время сотрудникам обещано 28 полноценных дней для отдыха, решения бытовых вопросов и восстановления сил, однако в реальности часть от этого времени - итак выходные дни, положенные каждому трудящемуся человеку по федеральному закону. Законодатель не удивлен тому, что россияне не радуются тому, что один раз в год требуется уходить в отпуск сразу на 14 дней, потому что туда будут включены выходные дни.

