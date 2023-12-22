Названы самые высокооплачиваемые профессии в Ленобласти

Также определены вакансии с наиболее низкой оплатой труда.

Эксперты сервиса HeadHunter провели анализ рынка труда Ленинградской области в январе 2024 года и определили, представителям каких профессий местные работодатели готовы платить самые высокие зарплаты.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в 47-ом регионе стали технические директора, которым готовы платить до 250 тыс. рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли руководители отдела продаж и строительных проектов с заработком 205 и 150 тыс. рублей соответственно.

Также в топ-10 попали токари, фрезеровщики и шлифовщики с зарплатой в 143 тыс. рублей, финансовые менеджеры и агенты по недвижимости с заработком 130 тыс. рублей, руководители отделов логистики и инженеры ПНР с зарплатой 115 тыс. рублей, курьеры с заработком 112 тыс. рублей и водители с заработком 111 тыс. рублей.

Наименьшие зарплаты в Ленинградской области предлагаются медицинским работникам. Работники этой сферы получают около 25 тыс. рублей в месяц. Также низкие зарплаты фиксируются у финансовых контролеров (28 тыс. рублей), архивариусов (30 тыс. рублей), страховых агентов, актеров, артистов, аниматоров и дворников (35 тыс. рублей).

В январе 2024 года средняя зарплата в Ленинградской области составила 54 700 рублей, что на 11 700 рублей больше, чем в предыдущем году.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обсудили планируемое число комплексных кадастровых работ.

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