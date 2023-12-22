В Ленобласти обсудили планируемое число комплексных кадастровых работ

Власти приняли решение увеличить количество объектов, подлежащих проверке, в ближайшие два года.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провёл встречу с органами исполнительной власти и местным самоуправлением для обсуждения проведения комплексных кадастровых работ и работ по кадастрам земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории региона.

Председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом Марина Тоноян отметила, что проведение таких работ важно для эффективного управления земельными ресурсами на муниципальном уровне. Они способствуют увеличению доходов бюджетов, исправлению реестровых ошибок, обнаружению свободных земельных участков и уменьшению споров, связанных с земельными вопросами. Поэтому власти приняли решение увеличить количество объектов, подлежащих проверке, в ближайшие два года. В 2024 году планируется провести 15 196 проверок, а в 2025 году – уже 32 885. Это превышает показатели последних пяти лет в 1,6 и 4,7 раза соответственно.

В рамках работ проведён дополнительный отбор заявок на предоставление субсидии для проведения комплексных кадастровых работ в 2024 году, в котором впервые участвовали все муниципальные районы. Из регионального бюджета планируется выделить около 15 млн рублей, а при достижении планируемых показателей можно рассчитывать на федеральное финансирование. Для улучшения процедуры комплексных кадастровых работ также было предложено предоставить субсидии муниципальным образованиям на разработку проектов межевания, так как их отсутствие затрудняет проведение работ.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)