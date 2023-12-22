ООО "РКС-энерго" будет развивать интеллектуальную систему учёта электричества в Ленобласти

В качестве дополнительного решения были выбраны приборы учета Милур-107S и Милур-307S с GSM-модемом.

С 2021 по 2023 годы компания "РКС-Энерго" была ответственна за установку 98 982 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах 16 районов Ленобласти. Только за прошедший год было установлено 42 950 таких устройств. Гендиректор компании Бислан Гайрабеков сообщил об этом во время заседания постоянной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу ЗакСа региона.

Специалисты выбрали Фобос-1 и Фобос-3 с радиомодулем NB-Fi как основное техническое решение для реализации проекта создания ИСУЭ - интеллектуальных систем учета электроэнергии. В качестве дополнительного решения были выбраны приборы учета Милур-107S и Милур-307S с GSM-модемом. Все данные собираются дистанционно с помощью этих приборов, на их основе формируются финансовые расчеты с потребителями электричества. Специалисты отмечают, что с помощью ИСУЭ можно управлять электропотреблением, устанавливая ограничение на режим потребления или сняв его.

Примером полностью автоматического учета потребления электроэнергии является дом №1 на Областной улице в Кудрово, где в 2023 году полностью заменили все приборы учета на интеллектуальные.

Ранее мы сообщили о том, что н дорогах Ленобласти работает почти 400 единиц спецтехники.

Фото: РКС-Энерго