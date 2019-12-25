  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала года в Петербурге вырос спрос на работников секонд-хенда на 75%
Сегодня, 10:39
85
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С начала года в Петербурге вырос спрос на работников секонд-хенда на 75%

0 0

Чаще всего торговые точки нуждаются в продавцах, консультантах, упаковщиках, комплектовщиках и оценщиках.

В Петербурге с начала года вырос спрос на работников секонд-хэнда на 75%.  Об этом сообщили аналитики  hh.ru.

В России в сотрудниках таких магазинов стали нуждаться в 2,5 раза чаще. Продавцам предлагают зарплату около 30 тыс. рублей, это средний показатель в России. Самые большие деньги предлагают кандидатам в Москве. Так, менеджер оптовых продаж столичного секонд-хенда может получить до 100 тыс. рублей. 

Чаще всего торговые точки нуждаются в продавцах, консультантах, упаковщиках, комплектовщиках и оценщиках. Нужен и  административный персонал.

Ранее на Piter.tv: эксперт оценил ситуацию на рынке труда Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: вакансии, вырос спрос на работников, поиск работы, секонд-хенд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии