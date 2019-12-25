С начала года в Петербурге вырос спрос на работников секонд-хенда на 75%

Чаще всего торговые точки нуждаются в продавцах, консультантах, упаковщиках, комплектовщиках и оценщиках.

В Петербурге с начала года вырос спрос на работников секонд-хэнда на 75%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

В России в сотрудниках таких магазинов стали нуждаться в 2,5 раза чаще. Продавцам предлагают зарплату около 30 тыс. рублей, это средний показатель в России. Самые большие деньги предлагают кандидатам в Москве. Так, менеджер оптовых продаж столичного секонд-хенда может получить до 100 тыс. рублей.

Чаще всего торговые точки нуждаются в продавцах, консультантах, упаковщиках, комплектовщиках и оценщиках. Нужен и административный персонал.

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Фото: Piter.tv