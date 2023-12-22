В Петербурге пройдет ярмарка трудоустройства 12 апреля

В петербургском конгресс-центре "Коломяжский" пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". В пятницу, 12 апреля, петербуржцам предложат работу свыше 120 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.
Начальники предложат свыше пяти тыс. вакансий. Участники ярмарки смогут пообщаться с карьерными консультантами, психологами и потенциальными работодателями. Гостям расскажут, как составить резюме и успешно пройти собеседование.
Региональный этап пройдет с 10:00 до 16:00. Местом проведения станет Кадровый центр "Работа России".
В 2023 году по итогам двух этапов ярмарки было трудоустроено более пяти тыс. человек. Отметим, что в мероприятии приняли участие около 15 тыс. жителей.
Ранее мы писали, что зарплаты петербуржцев за год выросли на 15 процентов.
Фото: Pxhere
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