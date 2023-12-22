В Петербурге пройдет ярмарка трудоустройства 12 апреля

Начальники предложат свыше пяти тыс. вакансий. Участники ярмарки смогут пообщаться с карьерными консультантами, психологами и потенциальными работодателями.

В петербургском конгресс-центре "Коломяжский" пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". В пятницу, 12 апреля, петербуржцам предложат работу свыше 120 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

Начальники предложат свыше пяти тыс. вакансий. Участники ярмарки смогут пообщаться с карьерными консультантами, психологами и потенциальными работодателями. Гостям расскажут, как составить резюме и успешно пройти собеседование.

Региональный этап пройдет с 10:00 до 16:00. Местом проведения станет Кадровый центр "Работа России".

В 2023 году по итогам двух этапов ярмарки было трудоустроено более пяти тыс. человек. Отметим, что в мероприятии приняли участие около 15 тыс. жителей.

Ранее мы писали, что зарплаты петербуржцев за год выросли на 15 процентов.

Фото: Pxhere